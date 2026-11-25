رزمایش جامع امداد و نجات زلزله با مشارکت دانشجویان و دستگاه‌های امدادی و خدماتی، با هدف ارتقای آمادگی در برابر حوادث طبیعی، در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ این رزمایش روز دوشنبه دوم آذرماه در سرای دانشجویی پسران دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد و طی آن، دانشجویان نحوه تخلیه ایمن ساختمان، کمک‌های اولیه و عملیات نجات مصدومان را به‌صورت عملی تمرین کردند.

در این رزمایش، نیروهای جمعیت هلال‌احمر، فوریت‌های پزشکی، اداره برق و آتش‌نشانی خرمشهر مشارکت داشتند و روند اجرای عملیات را با هدف ارزیابی آمادگی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مدیریت بحران اجرا کردند.

افزایش مهارت‌های امدادی دانشجویان، کاهش آسیب‌پذیری محیط‌های دانشگاهی در برابر حوادث طبیعی و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل از اهداف برگزاری این رزمایش بود.

مسئولان حاضر بر ضرورت تداوم آموزش‌ها و برگزاری تمرین‌های عملی برای افزایش ایمنی و آمادگی جامعه دانشگاهی در مواجهه با حوادث غیرمترقبه تأکید کردند.