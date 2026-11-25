به مناسب هفته بسیج، اولین رویداد جهادگران علم و فناوری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون علمی، پژوهشی و فناوری سپاه حضرت قمر بنی هاشم استان گفت: این رویداد با حضور ۱۰۰ نفر از نخبگان علمی در دو بخش اجلاسیه و نمایشگاه با هدف تقویت شبکه علمی جریان ساز، امید آفرینی به نخبگان، جوانان و صاحبان ایده، طرح، مبتکران، نوآوران و حمایت از فناوری‌های بومی استان و پیوند دانشگاه و صنعت برگزار شد.

عماد حیدری افزود:در این رویداد از ۲۰ پایگاه علمی استان تجلیل شد.

دستاورد‌های علمی نخبگان هم در نمایشگاه جهادگران علم و فناوری بر پا شد.