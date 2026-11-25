به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامرضا کاظمیان، با اشاره به اهداف این طرح،تاکید کرد ؛ که هدف اصلی، تسهیل جابه‌جایی ایمن و راحت شهروندانی است که به‌صورت روزانه میان شهرهای این دو استان برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی تردد می‌کنند.

کاظمیان در بررسی جزئیات فنی این طرح اظهار داشت: «در مطالعات انجام‌شده، ۱۰ کریدور ریلی شامل هفت کریدور شعاعی و سه کریدور پیرامونی پیشنهاد شده است. ویژگی مهم کریدورهای پیرامونی، فراهم کردن امکان جابه‌جایی مستقیم میان شهرهای اطراف و مراکز فعالیت است، به‌گونه‌ای که نیاز به عبور از مرکز شهر تهران و تمرکز در پایتخت مرتفع شود.»

وی افزود: که این شبکه ریلی با هدف کاهش شکاف توسعه‌ای میان شهرهای بزرگ و روستاهای پیرامونی طراحی شده و به توزیع متوازن‌تر جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت اقدامات اجرایی گفت: با تشکیل شرکت حمل‌ونقل عمومی ریلی حومه‌ای، گام‌های عملیاتی آغاز شده است. اجرای این طرح به‌صورت مرحله‌ای و براساس اولویت‌بندی کریدورها و ایستگاه‌ها پیش خواهد رفت و منابع مالی آن از طریق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی تأمین می‌گردد.