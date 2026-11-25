به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس مرکز آمار ایران، در بازدید از روند اجرای سرشماری در شهرستان گلوگاه گفت: عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن که با مراجعه به نزدیک به ۵ درصد خانوار‌های کشور انجام شد، در همه استان‌ها به پایان رسیده است و تنها بخش‌هایی از فرایند راستی‌آزمایی و بررسی‌های آماری در یکی دو استان ادامه دارد.

گودرزی، با قدردانی از مشارکت مردم و همکاری عوامل اجرایی افزود: اطلاعاتی که خانوار‌ها در اختیار مرکز آمار قرار می‌دهند، طبق قانون محرمانه است و داده‌های فردی به هیچ عنوان در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار نمی‌گیرد.

رئیس مرکز آمار ایران تأکید کرد: اطلاعات فردی مردم در مرکز آمار به‌صورت گمنام نگهداری می‌شود و فقط داده‌های تجمیعی و حاصل محاسبات آماری برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد؛ این اطلاعات ارتباطی با موضوعاتی مانند مالیات و کالابرگ ندارد.

گودرزی با اشاره به رویکرد ثبتی‌مبنا و استفاده محدود از پیمایش در سرشماری امسال گفت: مراحل فنی و نهایی‌سازی اطلاعات در مرکز آمار در حال انجام است و امیدواریم نتایج اولیه سرشماری را تا پایان بهمن یا اوایل اسفند اعلام کنیم.

وی درباره عملکرد مازندران در این سرشماری افزود: با توجه به تفاوت ماهیت عملیات امسال با سرشماری‌های گذشته، هنوز رتبه‌بندی استان‌ها انجام نشده است و این موضوع پس از بررسی نهایی و با هماهنگی استان‌ها اعلام خواهد شد؛ با این حال، همکاران ما در مازندران با وجود دشواری‌های رفت‌وآمد و شرایط سردسیر برخی مناطق، عملکرد خوبی داشتند.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین از کریم‌پور و مجموعه همکاران آماری استان و نیرو‌های میدانی جوان که در اجرای این عملیات مشارکت داشتند، قدردانی کرد.