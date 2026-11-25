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رئیس مرکز آمار ایران از پایان عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن در کشور خبر داد و گفت: نتایج اولیه این سرشماری تا پایان بهمن یا اوایل اسفند اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس مرکز آمار ایران، در بازدید از روند اجرای سرشماری در شهرستان گلوگاه گفت: عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن که با مراجعه به نزدیک به ۵ درصد خانوارهای کشور انجام شد، در همه استانها به پایان رسیده است و تنها بخشهایی از فرایند راستیآزمایی و بررسیهای آماری در یکی دو استان ادامه دارد.
گودرزی، با قدردانی از مشارکت مردم و همکاری عوامل اجرایی افزود: اطلاعاتی که خانوارها در اختیار مرکز آمار قرار میدهند، طبق قانون محرمانه است و دادههای فردی به هیچ عنوان در اختیار دستگاههای دیگر قرار نمیگیرد.
رئیس مرکز آمار ایران تأکید کرد: اطلاعات فردی مردم در مرکز آمار بهصورت گمنام نگهداری میشود و فقط دادههای تجمیعی و حاصل محاسبات آماری برای برنامهریزی و تصمیمگیری در اختیار مسئولان قرار میگیرد؛ این اطلاعات ارتباطی با موضوعاتی مانند مالیات و کالابرگ ندارد.
گودرزی با اشاره به رویکرد ثبتیمبنا و استفاده محدود از پیمایش در سرشماری امسال گفت: مراحل فنی و نهاییسازی اطلاعات در مرکز آمار در حال انجام است و امیدواریم نتایج اولیه سرشماری را تا پایان بهمن یا اوایل اسفند اعلام کنیم.
وی درباره عملکرد مازندران در این سرشماری افزود: با توجه به تفاوت ماهیت عملیات امسال با سرشماریهای گذشته، هنوز رتبهبندی استانها انجام نشده است و این موضوع پس از بررسی نهایی و با هماهنگی استانها اعلام خواهد شد؛ با این حال، همکاران ما در مازندران با وجود دشواریهای رفتوآمد و شرایط سردسیر برخی مناطق، عملکرد خوبی داشتند.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین از کریمپور و مجموعه همکاران آماری استان و نیروهای میدانی جوان که در اجرای این عملیات مشارکت داشتند، قدردانی کرد.