رئیس جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی به‌عنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی و برخوردار از تجربه و توانمندی در حوزه‌های علمی و فناورانه، می‌تواند در کنار سایر مجموعه‌های فعال، نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید واکسن و رفع نیاز‌های راهبردی کشور ایفا کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه کشور برای توسعه صنعت واکسن، اظهار کرد: جهاددانشگاهی به‌عنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی و برخوردار از تجربه و توانمندی در حوزه‌های علمی و فناورانه، می‌تواند در کنار سایر مجموعه‌های فعال، نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید واکسن و رفع نیاز‌های راهبردی کشور ایفا کند.

تأکید رئیس جهاددانشگاهی بر هم‌افزایی ملی برای توسعه صنعت واکسن در کشور

دکتر علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی در نشست مشترک با دکتر سیدرضا بنی‌هاشمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اکوسیستم ملی واکسن و مجری طرح برج فناوری زیستی واکسن کشور با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت واکسن در تأمین سلامت و امنیت کشور، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه و بهره‌گیری حداکثری از توان داخلی در این حوزه تأکید کرد.

رئیس جهاددانشگاهی افزود: مسئله اصلی، ایجاد ارتباط مؤثر میان این ظرفیت‌ها و هدایت آنها در مسیر حل مسائل و نیاز‌های اولویت‌دار کشور است. در این مسیر، باید با شناخت دقیق توانمندی مجموعه‌های مختلف، تقسیم کار مناسبی صورت گیرد و از همه ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده شود.

دکتر منتظری با اشاره به زیرساخت‌ها و دستاورد‌های جهاددانشگاهی در حوزه زیست‌فناوری، پژوهش‌های کاربردی، توسعه فناوری و فعالیت‌های مرتبط با ذخایر ژنتیکی و تولید محصولات واکسنی گفت: این نهاد آمادگی دارد متناسب با توانمندی‌ها و تجربیات تخصصی خود، در چارچوب یک برنامه مشخص و تقسیم کار ملی، در پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار حوزه واکسن مشارکت کند.

وی با تأکید بر اهمیت نگاه ملی و فرابخشی به توسعه صنعت واکسن گفت: تحقق اهداف این حوزه نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است. هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی قادر به تکمیل همه حلقه‌های زنجیره تولید واکسن نیست و باید با ایجاد یک سازوکار منسجم، ظرفیت‌های تخصصی کشور را در کنار یکدیگر قرار داد.

رئیس جهاددانشگاهی، تدوین نقشه راه و تعیین اولویت‌های ملی در حوزه واکسن را از اقدامات ضروری برای ساماندهی ظرفیت‌های موجود دانست و افزود: لازم است نیاز‌های کشور در حوزه واکسن‌های انسانی، دام، طیور و آبزیان به‌صورت دقیق شناسایی و بر اساس ضرورت‌ها و توانمندی‌های داخلی اولویت‌بندی شوند. همچنین برای هر یک از مأموریت‌ها باید مسئولیت مشخص، برنامه زمان‌بندی، منابع مورد نیاز و شاخص‌های ارزیابی تعریف شود.

ظرفیت‌های جهاددانشگاهی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اکوسیستم ملی واکسن ایفا کند

دکتر سیدرضا بنی‌هاشمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اکوسیستم ملی واکسن و مجری طرح برج فناوری زیستی واکسن کشور نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور در حوزه واکسن، گفت: جهاددانشگاهی با برخورداری از مجموعه‌های تخصصی و توانمندی‌های متنوع در حوزه زیست‌فناوری، علوم پزشکی، ذخایر ژنتیکی و تحقیقات پیشرفته، ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت در توسعه زنجیره تولید واکسن کشور دارد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی و سازماندهی ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور در حوزه واکسن، بر اهمیت نقش‌آفرینی مجموعه‌های پژوهشی و فناورانه در شکل‌گیری یک اکوسیستم منسجم و کارآمد تأکید کرد.

جهاددانشگاهی از ظرفیت‌های ارزشمند علمی و تخصصی در حوزه واکسن برخوردار است

بنی‌هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع جهاددانشگاهی در حوزه‌های مرتبط با واکسن اظهار کرد: جهاددانشگاهی از جمله مجموعه‌هایی است که به واسطه برخورداری از پژوهشگاه‌ها، مراکز تخصصی و سازمان‌های فعال در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، می‌تواند در بخش‌های متعددی از زنجیره توسعه و تولید واکسن نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: شناخت دقیق این ظرفیت‌ها و آگاهی از توانمندی‌ها، زیرساخت‌ها و دستاورد‌های مجموعه‌های مختلف، نخستین گام برای تعریف همکاری‌های مؤثر و بهره‌گیری از امکانات موجود در مسیر توسعه صنعت واکسن کشور است.

بررسی ظرفیت‌های تخصصی واحد‌های جهاددانشگاهی در نشست مشترک

نماینده رئیس‌جمهور در اکوسیستم ملی واکسن با اشاره به برگزاری نشست مشترک با واحد‌های تخصصی جهاددانشگاهی مرتبط با حوزه واکسن تصریح کرد: در ادامه این نشست، جلسه‌ای با حضور نمایندگان و مدیران مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی، پژوهشگاه رویان، سازمان جهاددانشگاهی تهران، پژوهشگاه ابن‌سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشگاه ملی سرطان برگزار شد و ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و زمینه‌های فعالیت این مجموعه‌ها در حوزه‌های مرتبط با واکسن مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: هدف از این نشست، آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌های تخصصی مجموعه‌های جهاددانشگاهی و بررسی امکان استفاده از این توانمندی‌ها در بخش‌های مختلف اکوسیستم ملی واکسن بود. هر یک از این مجموعه‌ها در حوزه تخصصی خود از تجربیات، دانش فنی و زیرساخت‌هایی برخوردارند که در صورت ایجاد ارتباط و هم‌افزایی میان آنها، می‌توانند در پیشبرد برنامه‌های ملی این حوزه مؤثر باشند.

تدوین نقشه راه و شناسایی اولویت‌های ملی واکسن

مجری طرح برج فناوری زیستی واکسن کشور با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای منسجم برای توسعه این حوزه اظهار کرد: کشور در حوزه‌های مختلف واکسن، از جمله واکسن‌های انسانی، دام، طیور و آبزیان، نیاز‌ها و اولویت‌های متعددی دارد. شناسایی این نیاز‌ها و تطبیق آنها با ظرفیت‌های علمی و فناورانه موجود، می‌تواند مبنای مناسبی برای تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک باشد.

وی ادامه داد: باید به سمتی حرکت کنیم که برای هر یک از موضوعات اولویت‌دار، مجموعه مسئول، ظرفیت‌های مورد نیاز، منابع پشتیبان و خروجی مشخصی تعریف شود. چنین رویکردی کمک می‌کند تا فعالیت‌ها از حالت پراکنده خارج شده و در قالب یک برنامه ملی و هدفمند دنبال شوند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور برای تکمیل زنجیره تولید واکسن

بنی‌هاشمی در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت نهاد‌های علمی و پژوهشی در توسعه این صنعت خاطرنشان کرد: هدف اصلی، ایجاد یک شبکه همکار و مکمل از ظرفیت‌های موجود در کشور است؛ شبکه‌ای که در آن مجموعه‌ها با حفظ تخصص و مأموریت خود، در کنار یکدیگر برای رفع نیاز‌های کشور فعالیت کنند.

وی افزود: جهاددانشگاهی با توجه به تنوع مجموعه‌های تخصصی و تجربیات علمی و فناورانه خود، می‌تواند یکی از بازیگران مؤثر این شبکه باشد و زمینه‌های همکاری با این نهاد در چارچوب برنامه‌های اکوسیستم ملی واکسن قابل پیگیری است.

رئیس جهاددانشگاهی نیز با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور، آمادگی این نهاد را برای مشارکت در برنامه‌های مرتبط با توسعه صنعت واکسن و ایفای نقش متناسب با توانمندی‌های تخصصی مجموعه‌های خود اعلام کرد.