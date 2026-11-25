به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سیدمحمد حسینی، در جمع نخبگان؛ اساتید و دانشجویان دانشگاه سیدجمال‌الدین الدین اسدآبادی با اشاره به انسجام و همراهی مردم در برابر فشار‌های دشمنان گفت: شناخت مردم از دشمن و حفظ وحدت ملی، از عوامل مهم ایستادگی و موفقیت کشور در شرایط کنونی است.

وی افزود: حضور مستمر مردم در صحنه، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلیقه‌های فکری، نشان‌دهنده عزم مشترک مردم ایران برای دفاع از کشور است.

دبیرکل کانون دانشگاه‌های کشور با اشاره به نقش نخبگان و استادان دانشگاه در شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: تبیین واقعیت‌ها و حفظ روحیه امید و مقاومت در جامعه از وظایف مهم نخبگان است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، جهاد تبیین و عمل به رهنمود‌های رهبر انقلاب را از تکالیف مهم امروز جامعه بیان کرد.