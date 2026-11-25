اعزام دانش آموزان مدارس شهرستان بن به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام دانش آموزان مدارس شهرستان بن به مناطق عملیاتی جنوب

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شرکت کنندگان در این سفر نه‌تنها با تاریخ کشورشان آشنا می‌شوند، بلکه درس‌هایی از ایثار، مسئولیت‌پذیری، و ایمان را می‌آموزند.

راهیان نور علاوه بر برکات فراوان فرهنگ، صبر، مقاومت، گذشت و دفاع از وطن را درجامعه زنده می‌کند.

در این مرحله ۱۲۰ دانش دختر مدارس شهرستان بن با سه دستگاه اتوبوس به مدت چهار روز برای بازدید از یادمان‌های شلمچه، هویز و فتح المبین به مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور اعزام شدند.