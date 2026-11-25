مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور از هدف‌گذاری اسقاط سالانه ۷۰۰ هزار وسیله نقلیه فرسوده خبر داد و گفت: در صورت تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۸۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت، ظرفیت لازم برای دستیابی به این هدف فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق حاتمی در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به تردد حدود ۴۱ میلیون وسیله نقلیه در کشور گفت: نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه از این ناوگان فرسوده است که شامل حدود ۲.۶ میلیون خودروی سواری و وانت و بیش از ۱۱ میلیون موتورسیکلت می‌شود.

وی افزود: تهران، اصفهان، خراسان، فارس و آذربایجان شرقی بیشترین سهم را در ناوگان فرسوده کشور دارند و آمار موتورسیکلت‌های فرسوده نیز با همکاری پلیس راهور در دست بررسی و تدقیق است.

حاتمی با تأکید بر نقش اسقاط در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا گفت: تاکنون حدود ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار دستگاه خودرو در کشور اسقاط شده که بیش از ۷۵۰ هزار دستگاه آن در دوره فعالیت وزارت صمت بوده است.

وی با اشاره به شتاب‌گرفتن روند اسقاط پس از اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو افزود: در سال ۱۴۰۳ رکورد اسقاط سالانه کشور شکسته شد و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون حدود ۱۲۳ هزار دستگاه وسیله نقلیه از رده خارج شده است.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ادامه داد: در شهریور امسال حدود ۲۸ هزار دستگاه وسیله نقلیه اسقاط شد که بالاترین آمار ماهانه در ۲۰ ماه گذشته است؛ همچنین میزان اسقاط روزانه از حدود ۴۹۰ دستگاه به بیش از هزار دستگاه افزایش یافته است.

حاتمی از ثبت رکورد اسقاط کامیون‌های کشنده نیز خبر داد و گفت: امسال حدود ۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه کامیون کشنده اسقاط شده، در حالی که در سال‌های گذشته حداکثر اسقاط سالانه این بخش حدود ۱۰۰ دستگاه بوده است.

وی در ادامه به برنامه‌های نوسازی ناوگان اشاره کرد و افزود: تفاهم‌نامه‌ای با مشارکت ۱۳ دستگاه برای نوسازی ۹۶ هزار تاکسی و موتورسیکلت امضا شده که تاکنون نزدیک به ۵ هزار دستگاه در بخش حمل‌ونقل عمومی و ناوگان فعال در سکو‌های حمل‌ونقل نوسازی شده‌اند.

حاتمی همچنین از آغاز طرح جایگزینی هزار دستگاه وانت نیسان فرسوده با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: ظرفیت افزایش این طرح به ۵ هزار دستگاه وجود دارد و برای جایگزینی هر نیسان، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات، گواهی اسقاط و ارزش لاشه خودرو در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، نوسازی ۵۰ هزار موتورسیکلت فرسوده فعال در سکو‌های حمل‌ونقل و جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی با نمونه‌های برقی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل با اشاره به دستاورد‌های اقتصادی اسقاط خودرو‌های فرسوده اظهار کرد: طی ۴۲ ماه گذشته، اسقاط حدود ۷۵۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه به صرفه‌جویی بیش از ۲.۵ میلیارد لیتر سوخت منجر شده و حدود ۴۸۶ هزار تن مواد اولیه نیز به چرخه بازیافت بازگشته است.

حاتمی تأمین منابع مالی را از الزامات شتاب‌بخشی به نوسازی ناوگان دانست و گفت: اجرای کامل برنامه نوسازی ۹۶ هزار دستگاهی به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تأمین آن از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت می‌تواند به تسریع اجرای طرح‌ها کمک کند.

وی با بیان اینکه اختلاف قیمت خودرو‌های فرسوده و جایگزین از حدود ۵۳۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، افزود: اصلاح قوانین به‌تنهایی برای افزایش اسقاط کافی نیست و باید تسهیلات و مشوق‌های مالی متناسب با شرایط اقتصادی نیز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

حاتمی در پایان بر ضرورت بازگشت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به چرخه نوسازی ناوگان و توسعه اقتصاد چرخشی در مراکز اسقاط تأکید کرد.