سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی کنایه‌آمیز خطاب به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نوشت: «امروز چند پهپاد و شناور از دست دادید؟»

طعنه سپاه به سنتکام: امروز چند پهپاد و شناور از دست دادید؟

طعنه سپاه به سنتکام: امروز چند پهپاد و شناور از دست دادید؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در شبکه اجتماعی ایکس به کنایه نوشت: «هی سنتکام! امروز چند پهپاد و شناور از دست دادید؟»

این پیام سخنگوی سپاه در حالی منتشر شد که اخیرا تعداد قابل توجهی از پهپاد‌های ارتش تروریستی آمریکا توسط نیرو‌های مسلح ایران منهدم شده‌اند.

در همین زمینه روابط عمومی ارتش شب گذشته، سوم آذرماه، از انهدام دو فروند پهپاد آمریکایی «لوکاس» و «MQ-۹» توسط سامانه‌های بومی پدافند هوایی ارتش در تنگه هرمز خبر داد.

همچنین سپاه پاسداران اول آذرماه از انهدام یک پهپاد دیگر آمریکایی خبر داده بود. براساس آمار اعلام‌شده از سوی سپاه، شمار پهپاد‌های منهدم‌شده آمریکایی از خانواده MQ-۱ و MQ-۹ به ۷۸ فروند رسیده است.

سخنگوی سپاه پیش‌تر نیز در ۱۱ آبان‌ماه، در واکنش به اظهارات فرمانده سنتکام، با انتشار تصاویری از پهپاد‌ها و شناور‌های آمریکایی هدف قرارگرفته در تنگه هرمز نوشته بود: «آن‌ها غرق شدند».