با مشارکت مردم هم‌اکنون در کشور مدرسه‌ای به نام سنگی یا کانکسی وجود ندارد و بر روی بهبود و اصلاح کیفیت آموزش، تجهیز مدارس و اصلاح روش‌ها تمرکز کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، رئیس جمهور با بیان اینکه اکنون در این کشور، دیگر مدرسه‌ای به نام سنگی یا کانکسی وجود ندارد، گفت: آنچه در دولت برای ساخت مدارس با اتکا به مشارکت مردمی پیگیری کردیم، بر این اساس بود که تمامی مدارس واقع در مناطق محروم اعم از مدارس سنگی، کانکسی یا دارای فضا‌های نامناسب جمع‌آوری و نوسازی شوند.

مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر استانی خود به خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نگاه دولت نسبت به مناطق کم‌برخوردار افزود: این موضوع با مشارکت مردم شکل گرفت و هم‌اکنون دیگر در این مملکت مدرسه‌ای به نام سنگی یا کانکسی وجود ندارد و در حال حاضر بر روی بهبود و اصلاح کیفیت آموزش، تجهیز مدارس و اصلاح روش‌ها تمرکز کرده‌ایم.

وی ادامه داد: اولویت ما رسیدگی همه‌جانبه، هم از منظر فرهنگی و هم اقتصادی، به مناطق محروم است. برنامه‌های دیگری نیز در حوزه‌های اقتصادی داریم که انشالله پس از آغاز اجرا، درباره آنها صحبت خواهیم کرد. زیرا دوست ندارم کاری را که هنوز شروع نکرده‌ام پیشاپیش اعلام کنم، اما قطعاً آنها را اجرایی خواهیم کرد و تا جایی که فرصت داشته باشیم و از دستمان بربیاید، برای محرومیت‌زدایی از این مناطق تلاش خواهیم کرد.