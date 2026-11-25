معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری ورامین از دستیابی به نرخ ۹۷ درصدی در ثبت اشتغال‌های تعیین شده برای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد ملایری، در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان گفت: حمایت از مشاغل خانگی یکی از اولویت‌های کارگروه اشتغال شهرستان است و همه دستگاه‌های عضو باید در این زمینه همراهی کنند.

وی افزود: در این جلسه سامانه رصد کسب وکار‌ها بررسی و میزان ثبت اشتغال در ادارات شهرستان ارزیابی شد. از تکلیف هزار نفری استان برای شهرستان، تاکنون حدود ۹۷ درصد ثبت شده است.

ملایری گفت: تعدادی از اشتغال‌های جدید برای نیرو‌های مسلح، از جمله سازندگی نیرو‌های مسلح، بسیج و سپاه اعلام شده است که هفته آینده جلسه اختصاصی برای تعیین تکلیف آنها برگزار خواهد شد. تلاش می‌کنیم تمامی تکالیف این هفته ثبت شود و مازاد بر آن را نیز به استان اعلام کنیم.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه شهرستان ورامین افزود: در کارگروه اشتغال تأکید شد که برای سرمایه در گردش کسب‌وکار‌های خانگی، هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها انجام شود تا فعالان این حوزه با مشکل مواجه نشوند.

وی در پایان افزود: همراهی دستگاه‌ها در حمایت از مشاغل خانگی می‌تواند به ایجاد و تثبیت اشتغال در شهرستان کمک کند و این موضوع به‌طور مستمر در کارگروه اشتغال پیگیری می‌شود.