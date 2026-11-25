به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از بهره‌برداری هزار و ۲۷۴ طرح ارتباطی با سرمایه‌گذاری ۶۵۰۰ میلیارد تومان دولت و بخش خصوصی در این استان خبر داد.

اسماعیل اعزی با تبیین روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، هزار و ۲۷۴ طرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت و بخش خصوصی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به شاخص‌های توسعه ارتباطات در استان افزود: ضریب نفوذ اینترنت ثابت و همراه در مازندران به ۱۶۷ درصد رسیده و هم‌زمان، توسعه زیرساخت‌های انتقال داده و ارتقای ظرفیت شبکه ارتباطی در مناطق شهری و روستایی با جدیت دنبال شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران، توسعه شبکه فیبر نوری را از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقای زیرساخت ارتباطی استان دانست و بیان کرد: طول شبکه فیبر نوری مازندران از حدود ۱۳ هزار کیلومتر در ابتدای دولت چهاردهم به ۱۴ هزار و ۶۴۴ کیلومتر افزایش یافته است. همچنین شمار شهر‌های متصل به این شبکه از ۱۰ شهر به ۱۵ شهر رسیده و عملیات اجرایی در ۱۴ شهر دیگر نیز در حال انجام است.

اعزی با تشریح طرح‌های حوزه ارتباطات روستایی تاکید کرد: در این مدت، ۲۷۵ کیلومتر شبکه فیبر نوری در ۳۲ روستای استان اجرا شده و ۱۸۶ سایت تلفن همراه نیز با هدف تأمین و ارتقای پوشش ارتباطی ۲۱۷ روستا به بهره‌برداری رسیده است.

وی در ادامه، توسعه فناوری نسل پنجم تلفن همراه را از دیگر دستاورد‌های این حوزه اعلام کرد و گفت: شمار سایت‌های ۵ G استان از ۱۹۰ سایت به ۲۳۰ سایت افزایش یافته و شهر‌های بابل، آمل و ساری به‌ترتیب در زمره شهر‌های برخوردار از این فناوری قرار گرفته‌اند.