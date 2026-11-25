فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «به رنگ آفتاب»، «خانواده گردشگر»، «مدال»، «شب طولانی»، «یتیم ها»، «آوای جنگ»، «خانواده باراتان»، «ویندو بوجانام» و «بامزی و گل نیروبخش» فیلم‌های جدیدی هستند که این هفته از قاب شبکه‌های سیما تماشایی می‌شوند.

نخستین هفته آذرماه و فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی از قاب سیما

نخستین هفته آذرماه و فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «بلمی به سوی ساحل»، «به رنگ آفتاب»، «خانواده گردشگر»، «رویاشهر»، «یک روز خوب»، «خداحافظ رفیق»، «مدال»، «شب طولانی»، «قهرمان تایچی ۱»، «یتیم ها»، «آوای جنگ»، «ناخدا خورشید»، «انقراض»، «بازرس سان و عنکبوت سیاه»، «خانواده باراتان»، «زودیاک چینی»، «تجارت جهانی»، «گلوگاه شیطان»، «ویندو بوجانام»، «ربکا»، «خط لوله»، «آخرین مجرد»، «طوفان ناگهانی»، «داوطلبان: نبرد خونین صلح»، «پایگاه جهنمی»، «لیا و فینی در دریا»، «بامزی و گل نیروبخش»، «بچه‌های طوفان»، «دوچرخه سوار»، «یادداشت‌های یک نابینا»، «برادران شگفت‌انگیز ماریو» و «اینک آخرالزمان»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۵ و ۶ آذر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی «بلمی به سوی ساحل» به کارگردانی «رسول ملاقلی پور»، پنج‌شنبه ۵ آذر ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

خسرو ضیایی، عطاء الله سلمانیان، بهزاد بهزادپور، جعفر دهقان و فرید کشن فلاح از بازیگران «بلمی یه سوی ساحل» هستند.

فیلم سینمایی جدید «به رنگ آفتاب» به کارگردانی «کاران سینگ تیاگی»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۵:۱۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی جدید «خانواده گردشگر» به کارگردانی «آبیشان جیوِنس»، جمعه ۶ آذر ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه دو سیما پخش می شود.

انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی «محسن عنایتی»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم تلویزیونی «یک روز خوب» به کارگردانی «مصطفی خانلقی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

شمسی فضل الهی، فرهاد بشارتی، مهیار مجیب، نگین معتضدی، مژگان غلامی، ملیکا شعبان و سارا بهارلو در این فیلم بازی کرده‌اند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» به کارگردانی «بهزاد بهزادپور»، پنج‌شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

کاوه خداشناس، بابک نوری و مهسا پورغلامی در فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «مدال» به کارگردانی «منیش بهات»، پنج‌شنبه ۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

فیلم سینمایی جدید «شب طولانی» به کارگردانی «میشل بلانچارت»، جمعه ۶ آذر ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «قهرمان تایچی ۱» به کارگردانی «استفن فانگ»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

فیلم سینمایی جدید «یتیم ها» به کارگردانی «اولیویه اشنایدر»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «آوای جنگ» به کارگردانی «ساریک آندریاسیان»، پنج‌شنبه ۵ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» به کارگردانی «ناصر تقوایی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

داریوش ارجمند، علی نصیریان و سعید پورصمیمی در فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «انقراض» به کارگردانی «دیوید سیلورمن و ریموند اس. پرسی»، پنج‌شنبه ۵ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

انیمیشن سینمایی «بازرس سان و عنکبوت سیاه» به کارگردانی «خولیو سوتو گورپید»، جمعه ۶ آذر ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «خانواده باراتان» به کارگردانی «کریشنا داس مورالی»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «زودیاک چینی» به کارگردانی «جکی چان»، پنج شنبه ۵ آذر ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «تجارت جهانی» به کارگردانی «تام تایکور»، پنج شنبه ۵ آذر ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «گلوگاه شیطان» به کارگردانی «حمید بهمنی»، پنج شنبه ۵ آذر ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

امین زندگانی، علیرام نورایی، علیرضا کمالی نژاد، پوریا پورسرخ و جمشید هاشم‌پور در فیلم سینمایی «گلوگاه شیطان» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «ویندو بوجانام» به کارگردانی «کارسیک اس»، پنج شنبه ۵ آذر ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «ربکا» به کارگردانی «بن ویتلی»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «خط لوله» به کارگردانی «یو ها»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «آخرین مجرد» به کارگردانی «محمدرضا فاضلی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

مجید صالحی، زیبا بروفه، حمید لولایی، علی صادقی، مهران رجبی، امیر نوری، مریم امیر جلالی، افسر اسدی و هایده حائری در فیلم سینمایی «آخرین مجرد» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «طوفان ناگهانی» به کارگردانی «یو دونگ»، جمعه ۶ آذر ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «داوطلبان: نبرد خونین صلح» به کارگردانی «چن کایگه»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» به کارگردانی «اکبر صادقی»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

فرامرز قریبیان، جمشید هاشم پور و کاظم افرند نیا در فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «لیا و فینی در دریا» به کارگردانی «توبی جنکل»، پنج‌شنبه ۵ آذر ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک روی آنتن می رود.

انیمیشن سینمایی جدید «بامزی و گل نیروبخش» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

فیلم تلویزیونی «بچه‌های طوفان» به کارگردانی «صادق صادق دقیقی»، پنج‌شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

پژمان بازغی، رضا ناجی، مریم بوبانی، سوگل طهماسبی، ونوس حسن‌کانلی و پرهام دلدار در فیلم تلویزیونی «بچه‌های طوفان» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دوچرخه سوار» به کارگردانی «کویچیرو میکی»، جمعه ۶ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید روانه پخش می شود.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «یادداشت‌های یک نابینا» به کارگردانی «جیمز اسپیتی و پیتر میدلتون»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۰:۰۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «برادران شگفت‌انگیز ماریو» به کارگردانی «آرون هوروات، مایکل جلنیک و پیر لدوک»، پنج شنبه ۵ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر روی آنتن می رود.

فیلم سینمایی «اینک آخرالزمان» به کارگردانی «فرانسیس فورد کوپولا»، جمعه ۶ آذر ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.