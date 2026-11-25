همزمان با هفته بسیج، نخستین درمانگاه دندانپزشکی مهر شفا شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری به همت مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان استان تأسیس، راه‌اندازی و افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این درمان دو طبقه در زیربنایی به مساحت ۲۵۰ متر مربع و با ۱۴۰ میلیارد ریال تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

عصب کشی تعمیر و پر کردن، جرم‌گیری جراحی و آموزش دهان و دندان از جمله خدماتی است که در این درمانگاه انجام خواهد شد.

با افتتاح این درمانگاه گامی اساسی و موثر در راستای ارتقاء بهداشت دهان و دندان در شهرستان اردل برداشته شد.