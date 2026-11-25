پنج طرح در سه حوزه خدماتی، گردشگری و تولیدی امروز، همزمان با دومین روز از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به خراسان رضوی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، مدیرعامل شرکت توانیر در آیینی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت: طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار به طول ۱۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر با اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از جمله این طرح‌هاست.

محمد اله‌داد افزود: طرح هوشمندسازی مصرف با تعویض شمارشگر‌های مشترکان پرمصرف به حجم فیزیکی ۳۹۰ هزار دستگاه با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد ریال و طرح بهینه سازی انرژی مصرفی چراغ‌های روشنایی معابر در سطح استان با حجم فیزیکی ۱۵۰ هزار چراغ‌ای.‌ای. دی با ۴۵ هزار میلیارد ریال نیز امروز بهره برداری شد.

همچنین در این مراسم هتل پنج ستاره ضیافت الرضا در مشهد با اعتبار ۱۲۰میلیون دلار و افتتاح مرحله هشتم تولید UFC (فرم اوره) کارخانه چسب مشهد با حجم سرمایه ۱۷ هزار میلیارد ریال در ارتباط ویدئوکنفرانسی با رئیس جمهور بهره برداری شد.