مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران گفت: یکی از تأکیدات مهم در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ضرورت اولویت‌دهی به فرزندان شاهد و ایثارگر در پست‌های مدیریتی و انتصابات است. افرادی که با خدا معامله کرده و جان عزیزانشان را در راه اسلام تقدیم کرده‌اند، شایسته اعتماد و توجه ویژه هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ زهرا مظفر در مراسم تکریم مادران و همسران شهدای فرهنگی، با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا در آموزه‌های دینی گفت: واژه «رستگاران» در قرآن کریم به کسانی اختصاص دارد که هستی و زندگی دنیوی خود را در راه خدا تقدیم می‌کنند. به محض اینکه قطره‌ای از خون شهید بر زمین می‌ریزد و او به مقام شهادت نائل می‌شود، خداوند متعال حامی و سرپرست خانواده او خواهد بود؛ چنان‌که فرموده است هر کس خانواده شهید را خشنود کند، مرا خشنود ساخته و هر کس آنان را ناراحت کند، مرا ناراحت کرده است.

وی با اشاره به تفاوت مرگ طبیعی و شهادت افزود: ما دو نوع مرگ داریم؛ مرگ اجباری که به‌صورت طبیعی و در زمان مقرر رخ می‌دهد و مرگ انتخابی و اختیاری که همان شهادت در راه خداست. در هیچ مکتبی به‌جز اسلام، انسان حق انتخاب آگاهانه مرگ را ندارد. شهادت در واقع تجارتی پرسود میان بنده و خداوند است که بهای این انتخاب، بهشت رضوان الهی خواهد بود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با طرح این پرسش که آیا عنایت الهی فقط شامل شهید می‌شود یا خانواده او را نیز در بر می‌گیرد، گفت: خداوند در قرآن به خانواده شهید نیز توجه ویژه دارد و مقام مادران، همسران و فرزندان شهدا به اندازه‌ای رفیع است که مشمول درود و سلام الهی قرار می‌گیرند.

تأکید بر اجرای قوانین حمایتی و اولویت ایثارگران در انتصابات

مظفر در ادامه با اشاره به موضوع تکالیف قانونی دستگاه‌ها در قبال ایثارگران خاطرنشان کرد: در کشور دو سند بالادستی مهم در این حوزه وجود دارد؛ نخست قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب دی‌ماه سال ۱۳۹۱ و دوم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ که در ۱۲ بند، بر تجلیل، تکریم و ساماندهی امور ایثارگران تأکید دارد.

وی با بیان اینکه دو نکته کلیدی در این اسناد باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: نخست اینکه نباید فراموش کنیم امنیت، استقلال و عزت امروز ایران اسلامی مرهون ایثارگری شهدا، رزمندگان و جانبازان در دوران دفاع مقدس و سایر عرصه‌هاست.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بند ۶ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تصریح کرد: یکی از تأکیدات مهم این بند، ضرورت اولویت‌دهی به فرزندان شاهد و ایثارگر در پست‌های مدیریتی و انتصابات است. افرادی که با خدا معامله کرده و گران‌بهاترین سرمایه زندگی خود، یعنی جان عزیزانشان را در راه اسلام تقدیم کرده‌اند، شایسته اعتماد و توجه ویژه هستند. این افراد می‌توانند از سالم‌ترین و امین‌ترین مدیران جامعه باشند.

مظفر با اشاره به ماده ۷۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران یادآور شد: بر اساس این ماده، همه دستگاه‌ها موظفند ۵۰ درصد از امکانات رفاهی، تفریحی، فرهنگی و ورزشی خود را با تخفیف ۵۰ درصدی در اختیار خانواده‌های معظم شهدا قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه استخدام ایثارگران از جمله تکالیف قانونی دستگاه‌هاست، افزود: اگر یکی از ایثارگران برای حل مشکلاتی مانند سنوات اقماری یا اعاده به خدمت به ما مراجعه کند، وظیفه داریم با تمام توان برای رفع مشکل او اقدام کنیم. خدمت به خانواده شهدا حتی در مواردی که به‌صراحت در قانون پیش‌بینی نشده باشد، یک توفیق الهی است و هیچ‌کس بابت چنین خدمتی مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد.