به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی از آغاز رقابت ۳۰۲ جوان ماهر ۱۵ تا ۲۴ ساله استان در مرحله شهرستانی بیست‌وسومین دوره مسابقات ملی مهارت خبر داد.

آرش اخوان طبسی با اشاره به اینکه مسابقات با هدف شناسایی استعداد‌های برتر و ارتقای فرهنگ مهارت‌آموزی برگزار می‌شود، گفت: ۳۰۲ جوان ماهر شامل ۱۶۷ مرد و ۱۳۵ زن در ۳۵ رشته مختلف مهارتی در این مرحله از مسابقات به رقابت پرداختند.

وی افزود: برگزیدگان هر رشته، دی‌ماه امسال در مرحله استانی حضور خواهند یافت و نمایندگان استان در هر یک از رشته‌ها پس از گذراندن اردو‌های آماده‌سازی مرحله کشوری، فروردین ۱۴۰۶ در استان اصفهان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

اخوان خاطرنشان کرد: نفرات برتر مرحله کشوری مسابقات، مجوز ورود به اردوی تیم ملی المپیاد مهارت و سازمان آمادگی مسابقات جهانی ۲۰۲۸ ژاپن را دریافت خواهند کرد.