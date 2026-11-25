به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مرتضی فیروزآبادی در کارگروه اشتغال کرمان گفت:در استان کرمان به رغم شرایط جنگی ۷۰ درصد تسهیلات اشتغال زایی درسال گذشته جذب شده است.

وی یکی از مهمترین اولویت‌های اشتغالزایی را نیروگاه‌های خورشیدی عنوان کرد و افزود: در قالب نیروگاه‌های ۵ مگاواتی شامل مزرعه و خانگی به افراد تحت شرایط واگذار شده و درآمد پایداری برای خانواده‌ها ایجاد شده است.

فیرزو آبادی با اشاره به شرایط خاص استان کرمان گفت: اعتبارات بر اساس افراد تحت پوشش است و استان کرمان به دلیل تعداد تحت پوشش در بین استان‌های پرجمعیت کشور در اولویت طرح‌های اشتغال زایی است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان نیزعنوان کرد:سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تسهیلات پرداخت شده و در بسته نیروگاه‌های خورشید دو همت اختصاص یافته علاوه بر نیروگاه ۲۱ مگاواتی یک نیروگاه ۳ مگاواتی هم در رفسنجان و انار در حال اقدام است.

عسکری نژاد گفت: در حال حاضر ۱۲۵ هزار خانوار با ۳۱۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند.