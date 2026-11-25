به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه ومشکلات پیش رو برای استادان این دانشگاه در چاپ مقاله‌های علمی در عرصه‌های بین المللی، تولیدات علمی امسال نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت.

دکتر رضا قدیمی افزود: در شرایط کنونی ۶۲ شرکت فناور در دانشگاه علوم پزشکی بابل فعال هستند که واکاوی و رفع نیاز‌های جامعه از جمله فعالیت‌های این شرکت‌های فناور است.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی بابل برای دومین سال پیاپی در جمع هزار دانشگاه برتر جهان و در رتبه ۹۸۷ قرار گرفت و در برنامه‌های پیش رو تولیدات علمی در این دانشگاه تحت هیچ شرابطی متوقف نمی‌شود.

وی گفت: در آخرین گزارش مجله تحلیلی خبری (U.S. News and World Report) بهترین دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ معرفی شدند.

قدیمی افزود: این دانشگاه‌ها بر اساس ۱۳ شاخص رتبه بندی شده‌اند که عملکرد تحقیقات دانشگاهی و اعتبار جهانی و منطقه‌ای آنها را اندازه گیری می‌کند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: در آخرین گزارش ۱۳ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند و دانشگاه تهران با رتبه ۳۱۴ پیشتاز شد. دانشگاه علوم پزشکی بابل در جایگاه ۱۳ در بین کلیه دانشگاه‌های کشور و رتبه ۶ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را به دست آورد.

این مقام مسئول تاکیدکرد: در رتبه بندی سال گذشته نیز ۱۸ دانشگاه ایران در جمع هزار دانشگاه برتر جهان قرار داشتند که دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز در جایگاه ۱۶ در بین کلیه دانشگاه‌های وزارت‌های علوم و بهداشت قرار گرفته بود.

دانشگاه علوم پزشکی بابل دارای ۱۰ دانشکده و یک پژوهشکده از جمله دانشکده پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی رامسر، دانشکده طب ایرانی، پردیس خودگردان، توانبخشی، بهداشت، پرستاری و مامایی از جمله دانشکده‌های این دانشگاه محسوب می‌شوند که در نهایت پژوهشکده سلامت هم در این دانشگاه فعالیت دارد.

در زمان حاضر این دانشگاه پزشکی در بابل بیش از چهار هزار ۳۰۰ دانشجوی داخلی و ۳۶۸ عضو هیأت علمی دارد که برای نخستین بار بیش از ۳۰ دانشجوی خارجی هم در این دانشگاه تحصیل خود را آغاز کرد.

