به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت گاز مازندران از پایش بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ ویلای با سکونت غیردائم در استان خبر داد و گفت: گاز ۲ هزار و ۷۰۰ واحد خالی از سکنه به دلیل رعایت‌نکردن الگوی مصرف محدود یا قطع شده است.

هژبر جوادی با اشاره به افزایش مصرف گاز هم‌زمان با آغاز سرما از یکم آبان افزود: طرح پایش و نظارت میدانی بر مصرف گاز از اول آبان در سراسر استان آغاز شده و تا پایان فروردین ۱۴۰۶ ادامه دارد.

وی افزود: در این طرح، ادارات، مراکز آموزشی، واحد‌های تجاری و ویلا‌های خالی از سکنه بررسی می‌شوند. پایش مراکز تجاری پس از ساعات اداری نیز برای شناسایی مصرف‌های غیرضروری و اطمینان از خاموش‌بودن تجهیزات گرمایشی هنگام تعطیلی انجام می‌شود.

جوادی با بیان اینکه از مالکان ویلا‌های خالی از سکنه تعهد گرفته می‌شود، گفت: در صورت تکرار تخلف، گاز ورودی این واحد‌ها تا پایان سال قطع خواهد شد. همچنین در بازدید از تعدادی از ادارات کل، به‌دلیل رعایت‌نکردن دستورالعمل‌های مدیریت مصرف، قطع گاز اعمال شده است ...

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به مصرف روزانه حدود ۲۸ میلیون مترمکعب گاز در استان، از مشترکان خواست دمای منازل را حداکثر روی ۲۰ درجه و دمای ادارات را روی ۱۸ درجه تنظیم کنند و از مصرف غیرضروری گاز بپرهیزند.

وی با تأکید بر اهمیت پایداری تولید در فصل سرد افزود: همراهی صنایع در مدیریت مصرف و بهینه‌سازی تجهیزات گازسوز، به کاهش فشار بر شبکه و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی کمک می‌کند. صنایع نیز باید برای استفاده از سوخت جایگزین در زمان اعمال محدودیت‌های احتمالی برنامه‌ریزی کنند.

جوادی با بیان اینکه تعمیرات اساسی و اورهال ایستگاه‌ها و آماده‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌های عملیاتی اجرا شده است، گفت: این اقدامات با هدف استمرار جریان گاز در شهر‌ها و روستا‌های استان، به‌ویژه مناطق دوردست، صورت گرفته است. مازندران از استان‌های پرمصرف کشور و در انتهای زنجیره انتقال و توزیع گاز قرار دارد و به همین دلیل همراهی مردم در مدیریت مصرف اهمیت ویژه‌ای دارد.