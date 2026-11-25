وزارت امور خارجه مالزی حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را که به کشته شدن یکی از کارکنان آنروا و زخمی شدن سه نفر دیگر منجر شد، را به شدت محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، وزارت امور خارجه مالزی حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را که به کشته شدن یکی از کارکنان آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) و زخمی شدن سه نفر دیگر منجر شد به شدت محکوم کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه مالزی آمده است این حملات روز ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ (دوم آذر) انجام شد و در جریان آن یکی از کارکنان آنروا جان باخت و سه نفر دیگر مجروح شدند.

وزارت امور خارجه مالزی با ابراز محکومیت شدید این حمله بر ضرورت پایان دادن به مصونیت رژیم صهیونیستی در برابر پاسخگویی و مجازات تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی اقدام فوری انجام دهد.

در این بیانیه همچنین بر لزوم حفاظت از جان غیرنظامیان، کارکنان امدادرسانی بشردوستانه و نیرو‌های سازمان ملل متحد تأکید شده است.

مالزی در حالی خواستار اقدام جدی جامعه جهانی برای حمایت از کارکنان سازمان ملل و امدادگران در غزه شده است که تداوم حملات به مناطق غیرنظامی و نیرو‌های امدادی، فعالیت نهاد‌های بشردوستانه برای کمک‌رسانی به مردم فلسطین را با خطر‌های جدی مواجه کرده است.