نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد باقی مانده از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را در نشست علنی امروز مجلس بررسی و تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به موجب مصوبات امروز، هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع مجوز اقامت دائم کشور دیگر و رژیم صهیونیستی نماید از اشتغال در تمامی مشاغل حساس محروم خواهد شد. همچنین ثبت فعالیت با کارگزاران بیگانه در سامانه نظارتی مربوط به ثبت فعالیت با کارگزاران بیگانه الزامی میشود. در عین حال، فعالیتهای روزمره و مذاکرات اولیه و تعاملات پیشقراردادی از الزام ثبت در این سامانه مستثنی شد.