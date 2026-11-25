۶۰ خانواده از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، که برای حضور در دادگاه رسیدگی به حمله به این مدرسه در تهران به‌سر می‌برند، با میزبانی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد از مجموعه‌های فرهنگی و تفریحی این منطقه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد با اشاره به حضور خانواده‌ها در تهران برای شرکت در جلسات دادگاه و طولانی بودن روند رسیدگی، توجه به کودکان همراه آنان را نیز از مسئولیت‌های مجموعه‌های فرهنگی دانست و گفت: «کودکانی که در کنار خانواده‌های خود در این روزها حضور دارند، نیازمند فضایی برای نشاط و تفریح هستند و فراهم کردن چنین فضایی، بخشی از مسئولیت مجموعه‌های فرهنگی است.

سیدمحمدحسین حجازی،با اشاره به شرایط دشواری که در پی حوادث اخیر بر کشور گذشته است، میزبانی از این خانواده‌ها را فرصتی برای قدردانی از صبر و ایستادگی آنان دانست.

وی گفت: «حضور و ایستادگی خانواده‌های شهدا در چنین شرایطی، برای همه ما درس است؛ به‌ ویژه برای نسلی که باید بداند این خانواده‌ها چه مسیری را با صبوری پشت سر گذاشته‌اند.»

او در ادامه با اشاره به تصاویر فرزندان شهدا که همراه خانواده‌ها بود، خطاب به پدران و مادران آنان گفت: «جای فرزندان شما خالی است و یاد و نام آنها همیشه زنده خواهد ماند. امیدوارم زندگی شما پدران و مادران صبور، برای همه ما سرشار از برکت باشد و بتوانیم از صبر و ایستادگی شما درس بگیریم.»

حجازی همچنین ابراز امیدواری کرد: یاد و نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در برنامه‌های فرهنگی منطقه تداوم داشته باشد و خانواده‌های آنان در فرصت‌های دیگری نیز مهمان منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد باشند.

این برنامه با حضور خانواده‌ها در اقیانوس پارک آغاز شد و در ادامه، بازدید از پل طبیعت، آسمان‌نمای گنبد مینا، بوستان آب و آتش و شهر بازی انرژیا انجام شد.

مدرسه شجره طیبه میناب در جریان حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان نهم اسفند ۱۴۰۵ مورد هدف قرار گرفت و جمع زیادی از دانش‌آموزان، معلمان، مربیان، والدین و عوامل مدرسه به شهادت رسیدند.