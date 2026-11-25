به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ مجید باقری جامخانه، رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران، گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از شبکه برق، یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز را در شهرستان آمل شناسایی کردند.

وی افزود: این مزرعه در یکی از کارگاه‌های تولید درب و پنجره‌سازی فعالیت داشت که مأموران پس از اخذ مجوز قضایی از دادستان آمل و با بهره‌گیری از همکاری‌های اطلاعاتی و فنی، با همکاری اداره برق شهرستان، ۸ دستگاه ماینر فعال آن را کشف و جمع‌آوری کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: دستگاه‌های کشف‌شده با استفاده از انشعاب غیرمجاز از شبکه برق دولتی فعالیت می‌کردند.

باقری جامخانه افزود: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده و ارزش دستگاه‌های مکشوفه برابر نظر کارشناسی، ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.