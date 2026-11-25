به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای آموزشی، همه کلاس‌های ورودی‌های جدید کارشناسی ارشد و دکتری سال ۱۴۰۵ و ورودی‌های قبلی از جمله دانشجویان ایرانی و بین‌الملل از ۱۴ آذر بصورت مجازی برگزار خواهدشد. همچنین کلاس‌های دانشجویان کارشناسی نوورود ۱۴۰۵ از۱۴ آذر تا ۹ دی به‌صورت مجازی و از ۱۲ دی تا ۱۴ بهمن به‌صورت حضوری تشکیل می‌شود و امتحانات این دانشجویان با تأخیر از ۱۷ بهمن تا ۳۰بهمن برنامه ریزی خواهد شد.

برگزاری تمامی امتحانات در نیمسال جاری به‌صورت حضوری خواهد بود.

فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پایان‌نامه و رساله، شامل جلسات دفاع پروپوزال، پیش‌دفاع و دفاع به‌صورت حضوری ادامه می‌یابد و مجازی‌سازی کلاس‌ها نافی این فعالیت‌ها نیست.

تعداد جلسات کلاس‌های نوورودی‌های کارشناسی در طول هفته‌های مجازی و حضوری، با نظر استادان محترم و هماهنگ با دانشکده ذی‌ربط، به حد نصاب لازم برسد.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در مرحله انجام پایان نامه و یا رساله آزمایشگاهی خود هستند، بدون محدودیت‌های خاص می‌توانند به فعالیت‌های پژوهشی خود ادامه دهند.

آزمون جامع نیز بر اساس برنامه ریزی قبلی بصورت حضوری برگزار می‌شود.