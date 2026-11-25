فراز شکیبا در مرحله انفرادی رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان - استانبول، مقابل یوکوبایشی از ژاپن، با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، شکیبا در این دیدار شروع خوبی داشت و گیم نخست را در رقابتی نزدیک با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ به سود خود به پایان رساند. نماینده ژاپن در گیم دوم با نتیجه ۱۱ بر ۵ به پیروزی رسید، اما نماینده کشورمان با عملکردی بهتر در دو گیم بعدی و ثبت نتایج ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۹، موفق شد سه بر یک از حریف خود پیش بیفتد.

در ادامه، یوکوبایشی با پیروزی در گیم پنجم و ششم با نتایج ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۷، بازی را به تساوی کشاند تا سرنوشت این مسابقه به گیم هفتم کشیده شود.

در گیم پایانی نیز دو بازیکن رقابتی نزدیک و نفس‌گیر داشتند، اما نماینده ژاپن در نهایت با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ به پیروزی رسید تا شکیبا در عین شایستگی، با اختلافی اندک از ادامه رقابت‌ها بازبماند.

هدایت فراز شکیبا در این مسابقات بر عهده مهران احدی است و علی حدادگر نیز به عنوان سرپرست کاروان تنیس روی میز ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان حضور دارد.

رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ از ۳۰ آبان تا ۷ آذر به میزبانی استانبول ترکیه برگزار می‌شود.