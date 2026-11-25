به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش در دومین نشست کارگروه معین توسعه آموزش عمومی قرآن کریم که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد گفت: حمایت و همکاری این کمیسیون، زمینه اجرای طرح اتقان و توانمندسازی قرآنی آموزگاران را فراهم کرد.

میکاییل باقری با اشاره به نقش همه بخش‌های آموزش‌وپرورش در ترویج آموزه‌های قرآنی، تأکید کرد: گسترش فرهنگ قرآنی در محیط‌های آموزشی، مأموریتی اجتماعی و اخلاقی است که به مشارکت مدیران و همکاران در همه سطوح نیاز دارد.

وی افزود: مشارکت فعال همه اعضای خانواده آموزش‌وپرورش، زمینه پویایی فعالیت‌های قرآنی در مدارس و ادارات و گسترش پایدار این فرهنگ در جامعه را فراهم می‌کند.