به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم مازندران، دوشادوش تمامی ایرانیان، با حضوری آرام، اما استوار، روایتگر شکوه همبستگی، صلابت و وفاداری به خاک و پرچم کشور هستند. در ۲۶۹مین تجمع شبانه در خیابان‌ها و میادین، بار دیگر نشان داده شد که اراده‌ی ملت ایرانی، همچنان بر محورِ استقلال و اقتدار استوار است.

در این میادین، شکوهِ حضورِ نسل‌های مختلف، از جوانانِ پرشور تا بزرگانِ خرد، در کنار هم، نمادی از پیوندِ عمیقِ عشق به وطن و وفاداری به رهبرمعظم انقلاب است. همچنین، برگزاری مراسم ازدواج در دلِ این تجمعات، جلوه‌ای از جاری بودنِ جریانِ حیات و شکوهِ زندگیِ ایرانی-اسلامی است.

استمرارِ این اجتماعات شبانه، فراتر از یک تجمع ساده، نمادی از همبستگیِ ملی و نشانه‌ی پایداریِ روحیه بسیجی‌وار در میانِ مردم است؛ روایتی که ثابت می‌کند ملت ایران، در هر شرایطی، پای کار و آماده‌ی دفاع از میهن خویش است.

گزارش از بنیامین مرشدی: