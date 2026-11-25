به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری همکاری‌های هدفمند و مستمر اقتصادی میان استان‌های مازندران، گیلان و گلستان، گفت: هدف از این ابتکار، ایجاد یک سازوکار مشترک برای شناسایی و پیوند ظرفیت‌های اقتصادی سه استان، تسهیل مبادلات تجاری و بهره‌برداری هماهنگ از فرصت‌های منطقه‌ای است. ‎

تولایی در نشست مشورتی تدوین چارچوب همکاری‌های اقتصادی سه استان شمالی افزود: اشتراکات جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی مازندران، گیلان و گلستان، ظرفیت ارزشمندی برای شکل‌گیری یک همکاری اقتصادی منطقه‌ای فراهم کرده است که باید از تعاملات مقطعی فراتر رفته و به برنامه‌ای مستمر و عملیاتی تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت مشترک دریای خزر افزود: دریا مرزپذیر نیست و اقتصاد دریامحور یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی است که سه استان می‌توانند با نگاه مشترک برای بهره‌برداری از آن برنامه‌ریزی کنند. همچنین در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، فولاد، پلیمر، پوشاک و سایر بخش‌های تولیدی، ظرفیت‌های مکملی وجود دارد که با ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌توان زمینه مبادلات بیشتر و حذف واسطه‌های غیرضروری را فراهم کرد.

تولایی با بیان اینکه هدف اصلی این همکاری، ایجاد یک جریان پایدار اقتصادی میان سه استان است، تصریح کرد: نشست پیش‌رو باید به شکل‌گیری ساختاری منسجم برای تداوم تعاملات منجر شود؛ ساختاری که با مشارکت بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، موضوعات مشترک را شناسایی و برای رفع موانع و توسعه فرصت‌های اقتصادی راهکار‌های اجرایی ارائه کند.

معاون استاندار مازندران تشکیل شورای راهبردی و راهبری با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط سه استان را از پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: این شورا مسئولیت سیاست‌گذاری، تدوین برنامه‌های مشترک، تعیین اولویت‌ها و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: اقتصاد دریامحور، گردشگری و صنایع دستی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مناطق آزاد تجاری، تجارت و دیپلماسی اقتصادی، بنادر، گمرکات و لجستیک و اقتصاد دیجیتال از محور‌های پیشنهادی همکاری هستند که می‌توانند در قالب کارگروه‌های تخصصی دنبال شوند.

تولایی همچنین هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی و استانداردسازی فرایند‌های تجاری میان سه استان را ضروری دانست و اظهار کرد: ایجاد پروتکل‌های مشترک، تبادل اطلاعات و هماهنگی میان گمرکات می‌تواند از توقف‌های غیرضروری کالا جلوگیری کرده و سرعت مبادلات تجاری را افزایش دهد.

وی با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در این ابتکار تاکید کرد: این همکاری زمانی به نتیجه می‌رسد که فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها حضور مؤثر داشته باشند و مسئولیت کارگروه‌ها و پیگیری موضوعات نیز به‌صورت متوازن میان سه استان توزیع شود.

معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: شکل‌گیری «شورای هم‌افزایی اقتصادی شمال» باید آغاز مسیری تازه برای هم‌افزایی ظرفیت‌های سه استان باشد؛ مسیری که دستاورد آن در تسهیل تجارت، رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و در بهبود معیشت مردم منطقه نمود پیدا کند.