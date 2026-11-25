وزارت علوم با انتشار بیانیه‌ای درباره سخنان رئیس‌جمهور در دانشگاه فردوسی، تأکید کرد که رویکرد پدرانه نسبت به دانشجویانی که متوجه خطای خود شده‌اند، نباید به معنای مماشات با هتاکان یا عدول از اصول و ارزش‌های بنیادین کشور تلقی شود.

رویکرد رئیس‌جمهور نسبت به دانشجویان خاطی، به معنای مماشات با هتاکان نیست

رویکرد رئیس‌جمهور نسبت به دانشجویان خاطی، به معنای مماشات با هتاکان نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، وزارت علوم در بیانیه‌ای در توضیح جزئیات سخنان رئیس‌جمهور درباره دانشجویان خاطی مربوط به اسفندماه ۱۴۰۴، تصریح کرد: سخنان رئیس‌جمهور تنها شامل دانشجویانی می‌شود که با ابراز ندامت، به اشتباه خود در قرار گرفتن در دام رسانه‌ای دشمن پی برده‌اند.

این بیانیه تصریح می‌کند که برخلاف دانشجویان مذکور، «معاندینی که با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به آشوب کرده‌اند، اجازه بازگشت به محیط‌های دانشگاهی را نخواهند داشت.

وزارت علوم با تأکید بر حفظ حاکمیت و ارزش‌ها، خاطرنشان کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران و حرمت امام شهید انقلاب، از خطوط قرمز قطعی و خدشه‌ناپذیر وزارت علوم است و در برخورد قانونی با هتاکان و حرمت‌شکنان، هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت.

در پایان این بیانیه آمده است که هدف از رویکرد تربیتی رئیس‌جمهور، بازگشت دانشجویان خطاکار به مسیر درست است، اما این برخورد نباید با اصول بنیادین کشور یا جایگاه مقدسات ملی و مذهبی تناقض داشته باشد.