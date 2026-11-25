رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از مرگ سالانه حدود ۵۹ هزار نفر و خسارت اقتصادی ۱۷.۲ میلیارد دلاری آلودگی هوا در کشور خبر داد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما احمد طاهری در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به پیامد‌های بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوا گفت: بر اساس مطالعات وزارت بهداشت، سالانه ۵۸ هزار و ۹۷۵ نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و خسارت اقتصادی ناشی از این آلودگی حدود ۱۷.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت کیفیت هوای کلان‌شهر‌ها در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ افزود: اهواز با ثبت ۲۴۷ روز ناسالم همچنان آلوده‌ترین شهر کشور است. همچنین تعداد روز‌های ناسالم در مشهد و تهران در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، به ترتیب ۵۷ درصد افزایش داشته است؛ در حالی که این شاخص در اراک ۶۲ درصد و در اصفهان ۲۲ درصد کاهش یافته است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر نقش منابع متحرک در آلودگی هوا گفت: حدود ۶۱ درصد انتشار ذرات و ۸۱ درصد انتشار آلاینده‌های گازی مرتبط با این بخش، به منابع متحرک مربوط است؛ از این رو نوسازی ناوگان فرسوده و پرپیمایش باید در اولویت برنامه‌های کاهش آلودگی هوا قرار گیرد.

طاهری با اشاره به سهم ناوگان فرسوده در آلودگی تهران افزود: تنها ۷ درصد ناوگان حمل‌ونقل تهران فرسوده است، اما همین بخش ۳۸ درصد انتشار آلاینده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ با خروج ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو، رکورد سالانه اسقاط در کشور شکسته شد و مجموع خودرو‌های اسقاط‌شده از ابتدای دولت چهاردهم به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه رسید. همچنین در سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود ۱۲۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه تردد خارج شده است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را از عوامل مؤثر در افزایش اسقاط خودرو‌ها دانست و گفت: با اصلاح این آیین‌نامه، سازوکار استفاده از گواهی اسقاط به چارچوب مورد نظر قانون نزدیک شد و امکان معادل‌سازی گواهی اسقاط موتورسیکلت با سایر کاربری‌ها نیز فراهم شد.

هزینه فرسودگی ناوگان باری

طاهری با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و زیست‌محیطی فرسودگی ناوگان باری کشور گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد اسقاط‌نشدن ناوگان باری فرسوده سالانه حدود ۲ میلیارد دلار عدم‌النفع برای کشور به همراه دارد.

وی افزود: حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون کشنده بالای ۵۰ سال با کارت سوخت فعال در کشور وجود دارد که سالانه حدود ۵۰۰ میلیون لیتر نفت‌گاز مصرف می‌کنند. پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست این است که با تخصیص ۳۵۰ میلیون لیتر سوخت در یک سال، زمینه خروج این ناوگان از چرخه فعالیت فراهم شود.

نوسازی ناوگان تاکسی‌های اینترنتی و موتورسیکلت‌ها

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از برنامه پیشنهادی برای نوسازی خودرو‌های فعال در تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: حدود ۶۳ درصد پیمایش این ناوگان در تهران با خودرو‌های بالای ۱۰ سال و ۴۱ درصد با خودرو‌های بالای ۱۵ سال انجام می‌شود.

به گفته طاهری، در طرح پیشنهادی، ۳۰ هزار و ۶۰۰ خودروی پرپیمایش و بالای ۱۰ سال به‌عنوان ناوگان هدف شناسایی شده‌اند که روزانه نزدیک به ۵۰۰ هزار لیتر سوخت مصرف می‌کنند. طرح جایگزینی این خودرو‌ها با خودرو‌های برقی در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح و تصویب شده، اما تدوین جزئیات آن از سوی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تاکنون انجام نشده است.

وی همچنین از برنامه جایگزینی ۳۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده فعال در بخش حمل‌ونقل و مشاغل خبر داد و افزود: با وجود امضای تفاهم‌نامه میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی، این طرح به دلیل صادر نشدن گواهی صرفه‌جویی انرژی تاکنون اجرایی نشده است.

طاهری در پایان با تأکید بر کافی نبودن اسقاط خودرو‌ها از محل تولید و واردات برای خروج ناوگان فرسوده کشور، خواستار ایجاد منابع و سازوکار‌های جدید برای استفاده از گواهی اسقاط، بهره‌گیری از ظرفیت قانون مالیات بر ارزش افزوده، تقویت نظارت بر مراکز اسقاط و اعمال محدودیت‌های هدفمند برای تردد ناوگان فرسوده، به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها شد.

وی تأکید کرد اجرای این محدودیت‌ها باید همراه با اعطای تسهیلات نوسازی به مالکان خودرو‌های فرسوده باشد.