نخستین مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری دخترانه بسیج کشور در سوادکوه آغاز به کار کرد؛ مرکزی که قرار است بستری برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری دختران باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری دخترانه بسیج کشور با حضور فرمانده سپاه کربلا در شهرستان سوادکوه افتتاح شد. سردار موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران در آیین افتتاح این مرکز، هنر را از مؤثرترین ابزارهای انتقال اندیشه و ارزش‌ها دانست و گفت: باید از ظرفیت هنر برای تبیین مفاهیم دینی و انقلابی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال سیره آنان به نسل جوان افزود: هنر متعهد باید در خدمت حق، انسانیت و راستی باشد و هنرمندان متعهد نیز برای پرورش استعدادها و تولید آثار اثرگذار به حمایت و تشویق نیاز دارند.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر نقش بانوان در شکل‌دهی به فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه، افتتاح این مرکز را اقدامی ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری دختران دانست و گفت: برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز مؤثر باشد.

موحد از آغاز فعالیت قرارگاه‌های محله‌محور در یک‌هزار و ۶۶۰ محله مازندران از دی‌ماه سال گذشته خبر داد و افزود: کاهش آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین اهداف این قرارگاه‌هاست.

وی همچنین با اشاره به جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، فعالیت‌های هنری و راه‌اندازی مراکز آفرینش‌های هنری را در مقابله با جنگ فرهنگی مؤثر دانست و بر پیوند ظرفیت‌های هنری با فضای مجازی برای اجرای اقدامات هدفمند و جریان‌ساز تأکید کرد.

در این مراسم، با حضور دکتر عطاپور، مدیر مرکز آفرینش‌های هنری بسیج کشور، امینی‌فر، معاون فرهنگی سازمان بسیج جامعه زنان، سرهنگ محمدیان، مسئول معاونت فرهنگی و هنری سپاه کربلا و جمعی از مسئولان شهرستانی، نخستین مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری دخترانه بسیج کشور در سوادکوه افتتاح شد.

فرمانده سپاه کربلا در پایان از مسئولان و خیران مشارکت‌کننده در راه‌اندازی این مرکز قدردانی کرد و خواستار حمایت و همکاری سازمان بسیج جامعه زنان و مرکز آفرینش‌های هنری بسیج کشور برای تقویت و توسعه فعالیت‌های آن شد.