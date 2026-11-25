شبکه مستند امروز مستند «ستاره چهارم» را با روایتی از حمله هوایی به منزل یک روحانی جوان در جنگ رمضان و مستند «استراحت بماند» را با معرفی سید غفار حسینی، جوان جهادگر شیرازی روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «ستاره چهارم» روایتگر حمله هوایی به منزل یک روحانی جوان در جریان جنگ رمضان است و بخشی از وقایع و پیامد‌های این حادثه را به تصویر می‌کشد.

«ستاره چهارم» ، امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۱ خواهد بود.

همچنین مستند «استراحت بماند» به معرفی زندگی و فعالیت‌های جهادی سید غفار حسینی، جوان جهادگر اهل شیراز در عرصه کمک‌رسانی به مردم می‌پردازد که امشب ساعت ۱۹ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۳ پخش می شود.