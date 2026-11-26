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سلامت مردم نباید قربانی محدودیتهای تأمین انرژی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان با اشاره به کمبود گاز، استفاده از سوختهای جایگزین و آسیبدیدگی زیرساختهای نفت و گاز کشور گفت: محدودیتهای کشور و استان، کمبود گاز، استفاده از سوختهای جایگزین، مسائل مرتبط با صنایع و تحریمها، مجموعهای از عوامل را شکل دادهاند که تأمین انرژی را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است.
مهدی جمالینژاد افزود: آسیبهای واردشده به تأسیسات گازی و نفتی کشور در جریان حملات دشمن، در کنار ناترازیهای موجود، شرایط ویژهای را در حوزه انرژی ایجاد کرده است و نمیتوان آثار این محدودیتها را نادیده گرفت؛ اما هیچیک از این مسائل نباید موجب کمتوجهی به سلامت و جان شهروندان شود.
وی گفت: مدیریت استان با درک شرایط موجود، موضوع آلودگی هوا و تأمین نیازهای مردم را بهطور مستمر پیگیری میکند و تلاش دارد با استفاده از ظرفیتهای در اختیار، پیامدهای این شرایط را کاهش دهد.
استاندار اصفهان افزود: در نیمه نخست امسال، برای نخستین بار طی سالهای اخیر، جریان آب زایندهرود در بخش قابلتوجهی از ماههای این دوره برقرار بود و اکنون نیز رودخانه از جریان آب برخوردار است.
جمالی نژاد گفت: استمرار جریان آب زایندهرود در کنار سایر اقدامات و برنامههای زیستمحیطی، با هدف بهبود شرایط محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اصفهانی دنبال شده است.