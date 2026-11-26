لزوم توجه به سلامت شهروندان با توجه به محدودیت های انرژی

لزوم توجه به سلامت شهروندان با توجه به محدودیت های انرژی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان با اشاره به کمبود گاز، استفاده از سوخت‌های جایگزین و آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های نفت و گاز کشور گفت: محدودیت‌های کشور و استان، کمبود گاز، استفاده از سوخت‌های جایگزین، مسائل مرتبط با صنایع و تحریم‌ها، مجموعه‌ای از عوامل را شکل داده‌اند که تأمین انرژی را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: آسیب‌های واردشده به تأسیسات گازی و نفتی کشور در جریان حملات دشمن، در کنار ناترازی‌های موجود، شرایط ویژه‌ای را در حوزه انرژی ایجاد کرده است و نمی‌توان آثار این محدودیت‌ها را نادیده گرفت؛ اما هیچ‌یک از این مسائل نباید موجب کم‌توجهی به سلامت و جان شهروندان شود.

وی گفت: مدیریت استان با درک شرایط موجود، موضوع آلودگی هوا و تأمین نیاز‌های مردم را به‌طور مستمر پیگیری می‌کند و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های در اختیار، پیامد‌های این شرایط را کاهش دهد.

استاندار اصفهان افزود: در نیمه نخست امسال، برای نخستین بار طی سال‌های اخیر، جریان آب زاینده‌رود در بخش قابل‌توجهی از ماه‌های این دوره برقرار بود و اکنون نیز رودخانه از جریان آب برخوردار است.

جمالی نژاد گفت: استمرار جریان آب زاینده‌رود در کنار سایر اقدامات و برنامه‌های زیست‌محیطی، با هدف بهبود شرایط محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اصفهانی دنبال شده است.