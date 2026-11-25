علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره هنری مدرسه، در انتخاب آثار برگزیده یازدهمین دوره این رویداد از طریق داوری مردمی مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جشنواره‌های هنری مدرسه، فرایند داوری مردمی در یازدهمین دوره این جشنواره آغاز شد و شرکت‌کنندگان تا ۳۰ آذرماه فرصت دارند با تماشای آثار دانش‌آموزان و ثبت امتیاز، در انتخاب برندگان سهیم باشند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این فرایند، می‌توانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی madresefestival.ir مراجعه کرده و در بخش «داوری مردمی»، آثار را مشاهده و امتیازدهی کنند.

همچنین جهت تسهیل در تماشای آثار، پخش زنده ویدئوها هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۰ از طریق پیام‌رسان «شاد» انجام می‌شود. همچنین بازپخش این آثار نیز روز بعد از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در دسترس خواهد بود. شرکت در این بخش از داوری برای عموم آزاد است.