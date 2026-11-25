به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایشگاه صنایع دستی، محصولات هنری و مواد غذایی به همت دانشجویان و با هدف حمایت از تولیدکنندگان محصولات خانگی و صنایع کوچک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان برپا شد.

این نمایشگاه فرصتی برای تعامل میان تولیدکنندگان و بازدیدکنندگان است تا محصولات محلی با کیفیت بالا در معرض دید قرار گیرد.

شهرستان زرقان در شمال فارس و در فاصله ۳۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.