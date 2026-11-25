بانک مرکزی اعلام کرد: از زمان رونمایی سامانه حسام بانک مرکزی تاکنون، دو میلیون و ۲۷۵ هزار و ۶۲۶ درخواست از سوی شبکه بانکی پاسخ داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک‌های خاورمیانه، رسالت، صنعت و معدن، ملت، ایران زمین، پاسارگاد، پارسیان، سینا، توسعه صادرات ایران، گردشگری، اقتصاد نوین، کارآفرین، سرمایه، شهر و کشاورزی بهترین عملکرد در زمینه بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌های واصله را داشته‌اند و بیش از ۹۵ درصد درخواست‌های واصل شده را بررسی و تعیین تکلیف کرده‌اند.

بر این اساس، تا روز ۴ آذر ماه سال‌جاری، ۱۷۶ هزار و ۹۴۳ نفر در سامانه حسام درخواست رسیدگی به حساب‌های خود را ثبت نهایی کرده‌اند.

لازم به ذکر است، سامانه «حسام» با هدف مدیریت حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی به صورت غیرحضوری، راه‌اندازی شده است.

کاربران پس از احراز هویت می‌توانند فهرست حساب‌های خود را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش‌شده اقدام کنند. در این فرآیند، درخواست بستن حساب به‌صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی نداشتن موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده آن به حساب پایه انتخاب‌شده از سوی متقاضی منتقل می‌شود.

افراد برای استفاده از خدمات این سامانه می‌توانند به نشانی hesam.cis.cbi.ir مراجعه کنند.