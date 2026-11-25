فدراسیون جهانی والیبال با اعلام کشور‌های میزبان و گروه‌بندی مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۷، از برنامه اولیه این رقابت‌ها رونمایی کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) و والیبال ورلد، کشور‌های میزبان و ترکیب گروه‌های مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۷ را اعلام کرد تا نخستین تصویر از مسیر رقابت مدعیان قهرمانی در این رویداد مهم مشخص شود.

فصل جدید لیگ ملت‌ها از ۱۲ خرداد ۱۴۰۶ با برگزاری مسابقات بانوان آغاز می‌شود و تیم‌های مردان نیز از ۱۹ خرداد وارد رقابت خواهند شد. مسابقات دو بخش زنان و مردان به صورت یک هفته در میان برگزار می‌شود و مرحله مقدماتی هر دو رقابت در سه هفته به پایان خواهد رسید.

در ساختار جدید مسابقات، تیم‌ها بر اساس رده‌بندی جهانی فدراسیون بین‌المللی والیبال پس از پایان لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ و در قالب گروه‌های قدرت تقسیم‌بندی شده‌اند. هر تیم در مجموع ۱۲ مسابقه در مرحله مقدماتی برگزار می‌کند و حریفان آن با هدف ایجاد توازن در سطح رقابت‌ها انتخاب شده‌اند.

تیم‌ها در هر هفته چهار مسابقه انجام می‌دهند و به همین دلیل، قرار گرفتن چند تیم در یک گروه میزبانی به معنای رویارویی تمامی آنها با یکدیگر نیست.

ایران در برزیل، فیلیپین و ژاپن؛ مسیر مردان والیبال ایران در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۷

تیم ملی والیبال مردان ایران در هفته نخست، ۱۹ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۶ در برزیل به میدان می‌رود. بر اساس گروه‌بندی اعلام‌شده، تیم‌های برزیل، روسیه، ژاپن، بلغارستان، آلمان، آرژانتین و ایران در این گروه قرار دارند.

در هفته دوم، ۲ تا ۶ تیر ۱۴۰۶، فیلیپین میزبان گروهی خواهد بود که تیم‌های روسیه، اسلوونی، آمریکا، ژاپن، فنلاند، ایران و چین در آن حضور دارند.

سومین و آخرین هفته مرحله مقدماتی نیز ۲۳ تا ۲۷ تیر ۱۴۰۶ در ژاپن برگزار می‌شود. در این گروه، تیم‌های ژاپن، ایتالیا، روسیه، فرانسه، ترکیه، کوبا و ایران حضور خواهند داشت.

به این ترتیب، ملی‌پوشان ایران در سه هفته مرحله مقدماتی فرصت رویارویی با مجموعه‌ای از قدرت‌های مطرح والیبال جهان را خواهند داشت. البته ترتیب دقیق دیدار‌ها و حریفان هر تیم در هر هفته هنوز اعلام نشده است.

فهرست حریفان مردان والیبال ایران در هفته‌های اول تا سوم لیگ ملت‌ها به شرح زیر است:

آلمان، آرژانتین، بلغارستان و روسیه در برزیل

ژاپن، چین، فنلاند و اسلوونی در فیلیپین

کوبا، ترکیه، فرانسه و ایتالیا در ژاپن