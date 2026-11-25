به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای فیروزآبادی درسفربه شهرستان راور، ضمن بررسی روند توسعه اشتغال در استان، از پیشرفت طرح‌های توانمندسازی مددجویان بازدید کرد.

‌در این سفرموضوع تعامل نهاد‌های اجرایی برای تسهیل فرآیند اشتغال‌زایی و حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

‌فیروزآبادی ضمن بازدید میدانی از محل اجرای طرح‌های اشتغال مددجویان، با بررسی مستقیم روند تولید و پایداری مشاغل، از ظرفیت‌های موجود در شهرستان راور حمایت کردند.