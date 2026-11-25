هم‌زمان با سالروز میلاد شهید تقی رضایی، شهید گمنام شناسایی‌شده دانشگاه شهید بهشتی، جمعی از دانشگاهیان به همراه مادر و خواهر گرامی این شهید والامقام، با حضور بر مزار او در آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه، زادروز این شهید را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شهید سرباز تقی رضایی، از رزمندگان لشکر ۲۱ حمزه، در ۱۷ مهر ۱۳۴۹ در روستای چشین استان همدان دیده به جهان گشود و در ۲۱ تیر ۱۳۶۷، در منطقه عملیاتی نهر عنبر، محدوده شرهانی و در جریان عملیات محرم، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر مطهر این شهید سال‌ها مفقودالاثر بود و خانواده‌اش در حسرت دیدار و چشم‌انتظاری روزگار می‌گذراندند.

سرانجام، صبح چهاردهم آذر، پس از ۳۳ سال چشم‌انتظاری، با حضور مسئولان بنیاد شهید و ارتش در منزل خانواده رضایی، خبر شناسایی فرزند شهید به مادر گرامی او رسید و انتظار دیرینه این مادر به پایان رسید. شهید رضایی در سال ۱۴۰۰ شناسایی شد و مزار او در دانشگاه شهید بهشتی، از آن پس، مأمن یاد و خاطره این شهید و پیوندگاه عاطفه خانواده و جامعه دانشگاهی شد.

اکنون، سالروز میلاد او فرصتی است تا دانشگاه در کنار خانواده‌اش، یاد مردی را گرامی بدارد که پس از سال‌ها دوری، نام و آرامگاهش در خانه‌ای دیگر، در قلب دانشگاه، جاودانه شده است.