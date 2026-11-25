به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به گفته رئیس اداره آموزش و ترویج اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و با همکاری بسیج سازندگی از هفته بسیج آغاز شده و تا اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت.

آقای سیدمحمدامین مشعریان افزود: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و بسیج سازندگی منعقد شده که بر اساس آن، کاشت ۴۸ میلیون اصله نهال در سراسر کشور هدف‌گذاری شده است.

از آغاز هفته بسیج تاکنون بیش از پنج هزار اصله نهال در استان کاشته شده و این روند در قالب پویش‌ها و برنامه‌های مختلف ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به تنوع گونه‌های گیاهی مورد استفاده در این طرح گفت: در مناطق نزدیک به شهر‌ها و حاشیه شهرها، گونه‌های مناسب فضای سبز مانند سرو خمره‌ای، کاج و سرو نقره‌ای و در مناطق دورتر از شهر‌ها و اراضی شیب‌دار، گونه‌های جنگلی و بومی مقاوم به شرایط اقلیمی از جمله بنه، بادامک، ارژن و بادام کوهی کاشته می‌شود همچنین در مناطقی که امکان آبیاری و نگهداری نهال وجود ندارد، از ظرفیت بذرکاری استفاده می‌شود و گونه‌هایی مانند ارژن، بادامک و سایر گونه‌های بومی متناسب با شرایط منطقه کاشته خواهد شد