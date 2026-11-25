وزیر نیرو به دعوت رئیس سازمان ملی انرژی جمهوری خلق چین برای شرکت در همایش وزرای انرژی «یک کمربند و یک راه» به چینگدائو سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو به دعوت رئیس سازمان ملی انرژی جمهوری خلق چین، برای شرکت در همایش وزرای انرژی ابتکار «یک کمربند و یک راه» عازم شهر چینگدائو در چین شد.

به گفته محمدولی علاءالدینی رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو، وزیر نیرو در این سفر علاوه بر سخنرانی در همایش مذکور، دیدار‌های دوجانبه متعددی با مقامات کشور‌های حاضر خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، وزیر نیرو در حاشیه این همایش، با رئیس سازمان ملی انرژی چین جلسه دوجانبه برگزار می‌کند و همچنین چند ملاقات دوجانبه دیگر با همتایان خود از کشور‌های مختلف در برنامه سفر وی پیش‌بینی شده است.

همایش وزرای انرژی ابتکار «یک کمربند و یک راه» با هدف تقویت همکاری‌های انرژی میان کشور‌های در طول مسیر و تبادل نظر درباره توسعه پایدار و امنیت انرژی برگزار می‌شود.