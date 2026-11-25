مهلت ثبت‌نام فیلم‌ها در بخش‌های «سودای سیمرغ» و «نگاه نو» برای حضور در چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر، امروز چهارشنبه به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ثبت‌نام آثار متقاضی در چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر، که از روز پنجشنبه ۲۱ آبان آغاز شده بود، ساعت ۲۴ امشب (چهارشنبه ۴ آذر) خاتمه می‌یابد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، تهیه‌کنندگان فیلم‌های حائز شرایط در بخش‌های «سودای سیمرغ» و «نگاه نو»، می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی جشنواره به نشانی fajrfilmfestival.com و طی کردن مراحل مربوطه، متقاضی حضور در این دوره از جشنواره باشند.