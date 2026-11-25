استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت انسجام و همگرایی ملی در مواجهه با تهدید‌های خارجی، چهار عرصه رزم، همراهی مردم، خدمت‌رسانی و دیپلماسی را مکمل یکدیگر در دفاع از کشور دانست و بر نقش فرهنگ بسیجی در تقویت این عرصه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت انسجام و همگرایی ملی در مواجهه با تهدید‌های خارجی، چهار عرصه رزم، همراهی مردم، خدمت‌رسانی و دیپلماسی را مکمل یکدیگر در دفاع از کشور دانست و بر نقش فرهنگ بسیجی در تقویت این عرصه‌ها تأکید کرد.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده، در همایش گرامیداشت هفته بسیج که در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز برگزار شد، با اشاره به تداوم روحیه مقاومت و فرهنگ بسیجی در کشور اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی، برخلاف بسیاری از نظام‌های سیاسی که پس از انقلاب شکل می‌گیرند و به‌تدریج آرمان‌های اولیه خود را فراموش می‌کنند، روح مقاومت و روحیه بسیجی و جهادی همچنان جان‌مایه و موتور محرکه نظام است.

وی با اشاره به محاسبات دشمن در جریان جنگ‌های اخیر افزود: دشمن تصور می‌کرد با به شهادت رساندن رهبر و فرماندهان، شیرازه امور کشور از هم می‌پاشد، اما حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از کشور نشان داد که این محاسبات با واقعیت جامعه ایران همخوانی ندارد.

استاندار خوزستان با اشاره به شرایط تحریم و فشار‌های خارجی تصریح کرد: دشمن با اعمال فشار اقتصادی، دامن زدن به اختلافات داخلی و بهره‌گیری از ابزار‌های مختلف جنگ ترکیبی درصدد ضربه زدن به کشور است و در چنین شرایطی، هوشیاری و حفظ انسجام ملی اهمیتی دوچندان دارد.

موالی‌زاده با تبیین عرصه‌های مختلف مواجهه با تهدید‌ها گفت: امروز چهار عرصه پیش روی ما قرار دارد؛ عرصه رزم و حضور در میدان، عرصه ایستادگی و همراهی مردم، عرصه خدمت‌رسانی و عرصه دیپلماسی. این عرصه‌ها در کنار یکدیگر قرار دارند و مکمل هم هستند و در رأس این مجموعه نیز رهبری و فرماندهی کل قوا قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی و همگرایی در جامعه افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همدلی و همگرایی نیاز داریم. باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در مسیری مشترک قرار دهیم و از هر عاملی که به اختلاف و چنددستگی منجر می‌شود، پرهیز کنیم.

استاندار خوزستان فرهنگ بسیج را فراتر از یک تشکیلات سازمانی دانست و اظهار کرد: بسیج یک فرهنگ و روحیه است که در هر عرصه‌ای حضور پیدا کند، موجب نشاط، اخلاص، مسئولیت‌پذیری، تلاش بی‌ادعا و حرکت جهادی می‌شود. ایستادگی و مقاومت نیز از جلوه‌های همین فرهنگ است.

موالی‌زاده با اشاره به تقدم منافع جمعی بر منافع فردی در فرهنگ بسیجی تصریح کرد: در این فرهنگ، انسان‌هایی حضور دارند که من اجتماعی و حس نوع‌دوستی را بر من فردی ترجیح می‌دهند. این روحیه را در مقاطع مختلف تاریخ کشور، از جمله دوران دفاع مقدس و بحران‌های اخیر، به‌روشنی مشاهده کرده‌ایم.

وی با اشاره به تقدیم ۲۴ هزار شهید از سوی مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس و همچنین فداکاری شهدای عرصه سلامت و امنیت در حوادث اخیر افزود: این روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، محدود به میدان نبرد نیست و در عرصه‌های مختلف خدمت به مردم نیز خود را نشان می‌دهد.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش رزمندگان در دفاع از کشور گفت: در دیدار با رزمندگانی که در مواضع عملیاتی و پای پرتابگر‌ها حضور داشتند، همان روحیه ایستادگی و فرهنگ بسیجی را مشاهده کردیم. آنان تأکید داشتند که تا پای جان در مواضع خود می‌مانند و میدان را ترک نمی‌کنند.

موالی‌زاده در ادامه با قدردانی از تلاش‌های جامعه پزشکی استان اظهار کرد: جامعه پزشکی خوزستان در دوران دفاع مقدس و همچنین در بحران‌های مختلف حوزه سلامت، افتخارات ماندگاری آفریده است و پزشکان، پرستاران و دیگر دست‌اندرکاران نظام سلامت همواره در خدمت‌رسانی به مردم پیشتاز بوده‌اند.

وی افزود: خدمت در حوزه سلامت یکی از جلوه‌های مهم فرهنگ بسیجی است؛ فرهنگی که بر مسئولیت‌پذیری، ایثار و حضور در کنار مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار و بحرانی، استوار است.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ مقاومت گفت: همان‌گونه که رهبر شهید درباره شهید سلیمانی از تعبیر مکتب استفاده کردند، شهادت ایشان موجب شد این اندیشه در ابعادی گسترده‌تر مطرح شود. امروز نیز از مکتب امام شهید سخن گفته می‌شود و حضور جمعیت‌های مختلف در مراسم بزرگداشت ایشان در نقاط گوناگون جهان، نشان‌دهنده ماندگاری اندیشه و آرمان‌های شهداست.

در ادامه این همایش، عبدالرضا جانگران‌نژاد، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان، با اشاره به جایگاه حوزه سلامت در خدمت‌رسانی به مردم گفت: حوزه سلامت یکی از عرصه‌های مهم خدمت به جامعه است و بسیجیان جامعه پزشکی در این زمینه، به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا و حوادث اخیر، نقش‌آفرینی کرده‌اند و برای ادامه خدمت‌رسانی در شرایط دشوار آمادگی دارند.

وی با تأکید بر تداوم راه شهدای جامعه پزشکی افزود: بسیج جامعه پزشکی استان با الگوگیری از شهدای مدافع سلامت، ظرفیت خود را در عرصه‌های درمان، امداد و پدافند غیرعامل زیستی برای صیانت از سلامت مردم و خدمت‌رسانی به جامعه به کار خواهد گرفت