حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین معتوق، از علمای کویت، با یادآوری سهم بسزای روحانیت شیعه در شکل‌گیری هویت فرهنگی و توسعه اجتماعی کویت، از فشار‌ها و محدودیت‌های اخیر علیه علمای این کشور و فعالان مذهبی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین معتوق، از علمای کویت، در همایش حمایت از علمای بحرین و کویت که با هدف تبیین نقش تاریخی روحانیت در دفاع از مظلومان برگزار شد، با اشاره به پیوند‌های دیرینه علمای کویت با حوزه‌های علمیه نجف و قم، بر نقش‌آفرینی گسترده روحانیت در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیوند‌های تاریخی علمای کویت با حوزه‌های علمیه نجف و قم، افزود: علمای شیعه همواره در حفظ انسجام اجتماعی، ترویج فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام و دفاع از کشور نقش‌آفرین بوده‌اند.

معتوق همچنین با انتقاد از محدودیت‌های اخیر علیه برخی علمای شیعه و فعالان مذهبی در کویت، از جمله سلب تابعیت، محدودیت فعالیت‌های مذهبی و فشار بر مراسم عزاداری، این اقدامات را مغایر با آزادی مذهبی دانست.

وی با تأکید بر اینکه پیروان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام همواره رویکردی مسالمت‌آمیز داشته‌اند، اظهار داشت: دفاع از آرمان فلسطین، حمایت از مردم مظلوم و پایبندی به آموزه‌های اهل‌بیت، از اصول اعتقادی و انسانی علمای شیعه است و نباید بهانه‌ای برای محدودیت و برخورد با آنان قرار گیرد.