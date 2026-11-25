حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین معتوق تاکید کرد؛
نقش تاریخی روحانیت در صیانت از هویت مذهب شیعه در کویت
حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین معتوق، از علمای کویت، با یادآوری سهم بسزای روحانیت شیعه در شکلگیری هویت فرهنگی و توسعه اجتماعی کویت، از فشارها و محدودیتهای اخیر علیه علمای این کشور و فعالان مذهبی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین معتوق، از علمای کویت، در همایش حمایت از علمای بحرین و کویت که با هدف تبیین نقش تاریخی روحانیت در دفاع از مظلومان برگزار شد، با اشاره به پیوندهای دیرینه علمای کویت با حوزههای علمیه نجف و قم، بر نقشآفرینی گسترده روحانیت در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به پیوندهای تاریخی علمای کویت با حوزههای علمیه نجف و قم، افزود: علمای شیعه همواره در حفظ انسجام اجتماعی، ترویج فرهنگ اهلبیت علیهمالسلام و دفاع از کشور نقشآفرین بودهاند.
معتوق همچنین با انتقاد از محدودیتهای اخیر علیه برخی علمای شیعه و فعالان مذهبی در کویت، از جمله سلب تابعیت، محدودیت فعالیتهای مذهبی و فشار بر مراسم عزاداری، این اقدامات را مغایر با آزادی مذهبی دانست.
وی با تأکید بر اینکه پیروان مکتب اهلبیت علیهمالسلام همواره رویکردی مسالمتآمیز داشتهاند، اظهار داشت: دفاع از آرمان فلسطین، حمایت از مردم مظلوم و پایبندی به آموزههای اهلبیت، از اصول اعتقادی و انسانی علمای شیعه است و نباید بهانهای برای محدودیت و برخورد با آنان قرار گیرد.