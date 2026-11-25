به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، از گرفتار شدن و بی‌حال شدن پنج مرد در چاهک چهارمتری تأسیسات یک مجتمع مسکونی در محدوده افسریه خبر داد و درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۱:۰۷ امروز، حادثه گرفتار شدن چند نفر در چاهک تأسیسات یک مجتمع مسکونی در بزرگراه افسریه، نرسیده به بلوار هجرت، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که در پی آن دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد پنج مرد برای انجام تعمیرات و امور مربوط به تأسیسات مجتمع وارد چاهکی به عمق حدود چهار متر شده بودند. این چاهک مربوط به سیستم تأسیسات ساختمان بود و کابل برق و پمپ آب نیز در آن قرار داشت. همچنین مقداری آب در کف چاهک جمع شده بود.

ملکی با بیان اینکه هر پنج نفر پس از ورود به چاهک دچار بی‌حالی شده بودند، تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، این افراد را از داخل چاهک خارج کردند و برای بررسی و انجام اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: وضعیت جسمانی افراد گرفتار مناسب نبود و علت دقیق وقوع حادثه همچنان مشخص نیست و باید مورد بررسی قرار گیرد. ظاهراً پیش از ورود این افراد به چاهک، برق آن قطع شده بود.

وی در پایان تأکید کرد: اعلام جزئیات وضعیت جسمانی و شرایط مصدومان بر عهده عوامل اورژانس است.