سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی، با اشاره به وزش شدید باد و گرد و خاک در تبریز و برخی مناطق استان درباره احتمال بروز حوادث ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا با بیان اینکه وزش شدید باد ممکن است موجب جابه‌جایی، جداشدن یا اختلال در عملکرد دودکش وسایل گرمایشی شود، گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی، شهروندان لازم است از سلامت و استحکام دودکش‌ها و خروج صحیح گاز‌های حاصل از احتراق اطمینان حاصل کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه جابه‌جایی یا آسیب دودکش، تا رفع کامل نقص از وسیله گرمایشی استفاده نکنند و از مسدودکردن منافذ تأمین هوای تازه خودداری کنند.

سخنگوی اورژانس استان با اشاره به اینکه مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است، افزود: سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی می‌تواند از علائم مسمومیت با این گاز باشد. طوفان را جدی بگیریم؛ سلامت دودکش‌ها را بررسی کنیم تا سرمای پاییز و زمستان به حادثه‌ای تلخ تبدیل نشود.

شادی نیا از شهروندان خواست در صورت مشکوک‌شدن به مسمومیت، بلافاصله همه افراد را به هوای آزاد منتقل کنند، از محیط خارج شوند و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.