اجلاسیه اسوه‌های صبر و مقاومت بانوان شهیده استان مرکزی در مصلای شهر خمین برگزار شد و در این مراسم از کتاب یاس بهشت، روایت زندگی شهیده دانش‌آموز مهیا سادات حسینی، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اجلاسیه اسوه‌های صبر و مقاومت بانوان شهیده استان مرکزی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره بانوان شهید و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت در مصلای شهر خمین برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، از کتاب یاس بهشت، با موضوع زندگی و سیره شهیده دانش‌آموز مهیا سادات حسینی، رونمایی شد.

این اجلاسیه فرصتی برای بازخوانی نقش و جایگاه بانوان شهیده در تاریخ پرافتخار ایثار و مقاومت و انتقال فرهنگ شهادت به نسل‌های آینده بود.