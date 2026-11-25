به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شرکت آب و فاضلاب مازندران اعلام کرد: مخزن ذخیره آب ۵۰۰ مترمکعبی روستای سنگده در بخش دودانگه شهرستان ساری به پایان رسید و این طرح در آستانه بهره‌برداری قرار گرفت.

این مخزن با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، بهبود فشار شبکه توزیع و ارتقای پایداری تأمین آب شرب روستای سنگده احداث شده و مراحل نهایی آماده‌سازی آن برای اتصال به شبکه آبرسانی در حال انجام است.

با بهره‌برداری از این مخزن، ظرفیت تأمین و ذخیره آب در روستای سنگده تقویت شده و حدود ۱۵۰۰ خانوار از مزایای این طرح زیرساختی بهره‌مند خواهند شد.

تکمیل این طرح، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی مناطق روستایی و ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین بخش دودانگه است.