به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام سازمان فنی حرفه ای کشور، در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی، انتقال دانش و فناوری‌های نوین آموزشی، ۲۵ نفر از مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی به کشور هند اعزام شدند.

این دوره آموزشی به مدت یک هفته و در دو شهر آگرا و دهلی‌نو، در چهار رسته تخصصی ساختمان، کشاورزی، خیاطی و تأسیسات برگزار می‌شود و طی آن، مربیان شرکت‌کننده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و تجربیات تخصصی با روش‌ها و رویکرد‌های نوین آموزش مهارتی آشنا می‌شوند. این برنامه در چارچوب پروژه «نوآوری و به‌روزرسانی مرکز تربیت مربی کرج» و با همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، مرکز بین‌المللی آموزش فنی و حرفه‌ای یونسکو (یونی‌ووک) و با حمایت و سرمایه‌گذاری آژانس همکاری‌های بین‌المللی کره جنوبی (KOICA) در حال اجراست. در همین چارچوب، مرحله نخست اعزام مربیان در شهریورماه سال جاری به کشور کره جنوبی انجام شد و در ادامه با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مرحله دوم این برنامه به مقصد کشور هند اختصاص یافت.

اجرای این برنامه آموزشی بین‌المللی، گامی در مسیر به‌روزرسانی دانش تخصصی مربیان، انتقال تجربیات موفق جهانی، توسعه استاندارد‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به شمار می‌رود و زمینه را برای بهره‌گیری از دستاورد‌های بین‌المللی در نظام آموزش مهارتی کشور فراهم می‌کند.

همچنین در حاشیه این دوره آموزشی، رامین رضایی، مدیرکل دفتر بهسازی و زیرساخت‌های آموزشی سازمان با سونیل شوکلا، رئیس مؤسسه توسعه کارآفرینی هند (EDII) دیدار و گفت‌و‌گو کرد. طرفین در این نشست با تمرکز بر تبادل مدرسان و برگزاری دوره‌های تخصصی بر تقویت ظرفیت‌های دوجانبه در حوزه آموزش کارآفرینی تأکید کردند.